Sommerfest im Bahnbetriebswerk Schöneweide

Am 11. und 12. Juni 2022 sind Dampflokfreunde herzlich auf den Betriebsbahnhof Schöneweide eingeladen.

Bei dem Sommerfest der Dampflokfreunde Berlin auf dem Betriebsbahnhof Schöneweide kommen Kinder und Erwachsene auf ihre Kosten: Sie können Lokomotiven und das Betriebswerk besichtigen, an Fahrten in Eisenbahnen teilnehmen und mehr.

In den vergangenenen Jahr kamen mehr als 10.000 Menschen ins Bahnbetriebswerk Schöneweide. Zu sehen gibt es am Samstag und Sonntag über 20 alte und neue Lokomotiven, darunter eine, die ebenso wie das Betriebswerk mehr als 100 Jahre alt ist. Besucher können Lokomotiven und das Betriebswerk besichtigen, an Fahrten auf Lokomotiven teilnehmen und mehr. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Für die Kinder gibt es wieder die beliebte Kindereisenbahn zum Mitfahren.