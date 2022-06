Können von Spürhunden im Dresdner Juwelendiebstahl-Prozess

Dresden (dpa) – Können Personensuchhunde über ein Jahr später noch den Geruch von Menschen in Räumen sicher erspüren? Und sind die bei den sechs Angeklagten genommenen Geruchsproben unverfälscht? Mehrere mit dem Einsatz der sechs Tiere befasste Ermittler haben dazu am Freitag im Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe im November 2019 Auskunft gegeben. Es gehe um die Beurteilung der Frage, wie weit die so gewonnenen Erkenntnisse aussagekräftig und belastbar sind, erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel.

Die Problematik, dass die Tat lange zurücklag bei dem Einsatz, war bekannt, sagte eine Kommissarin der Dresdner Kripo, die die Probenentnahmen bei den Beschuldigten und die «Schnüffeleinsätze» an den verschiedenen Tatorten organisiert hatte. An der Diensthundeschule, wo vier Mantrailer für den Außenbereich herkamen, «wurde eingeschätzt, dass sie noch sehr lange Zeit danach Gerüche wahrnehmen können». Zwei Diensthunde aus Schleswig-Holstein, die in geschlossenen Räumen riechen können, ergänzten das Team.

Die ersten Geruchsproben wurden ihren Angaben nach im März 2021 von den vier Beschuldigten genommen, die zu diesem Zeitpunkt schon in Untersuchungshaft waren.

Die 23 bis 28 Jahre alten Männer sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonderer schwerer Brandstiftung angeklagt. Sie stammen aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, am frühen Morgen des 25. November 2019 aus dem Schatzkammermuseum 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen sowie Sachschäden von über eine Million Euro hinterlassen zu haben. Sie sollen im Zusammenhang mit dem Coup auch einen Stromkasten in der Altstadt sowie unter anderem in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto angezündet haben.

Die Verteidigung, die den Wert dieser Geruchsspuren schon zum Prozessauftakt bezweifelt und von «den Wunderhunden der sächsischen Polizei» gesprochen hatte, fragte nach dem Umgang mit den Proben ihrer Mandanten und möglicher Verfälschung durch andere Gerüche. Wie die Hunde ihre Pause gestaltet haben und ob sie Tatvideos gesehen hatten, konnte sie indes nicht sagen.