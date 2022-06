Amokfahrt: Berliner Erzbischof ruft zu Schweigeminute auf

Für die Opfer der Amokfahrt am Tauentzien wird am heutigen Freitag um 10.30 Uhr geschwiegen.

Nachdem ein 29-jähriger Mann am Mittwoch absichtlich in eine Menschenmenge am Tauentzien fuhr und dabei 32 Menschen teils schwer verletzte und eine Frau tötete, ruft der Berliner Erzbischof am heutigen Freitag zu einer Schweigeminute für die Opfer um 10.30 auf.

Dunkler Tag in der Berliner Stadtgeschichte

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat Trauerbeflaggung am Abgeordnetenhaus angeordnet. Die Flaggen wehen also auf Halbmast. Giffey spricht von „einem dunklen Tag in der Berliner Stadtgeschichte“.

Viele Schwerverletzte, eine Tote

Der deutsch-armenische Fahrer Gor H. verletzte sich bei seiner Amokfahrt leicht. Der 29-Jährige leidet laut Staatsanwaltschaft wohl an einer paranoiden Schizophrenie. Er fuhr in eine hessische Schulklasse. Die Lehrerin starb sofort am Mittwoch. Sieben Schüler sind schwer verletzt.

Text: red