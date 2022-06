Am 19. Juni ist Internationaler Vätertag

Haben Sie das gewusst? Seit 2012 findet an jedem 3. Sonntag im Juni der Internationale Vätertag statt.

In diesem Jahr steht dieser Tag unter dem Motto: Orte für Väter. „Das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg unterstützt den Vätertag als Familientag mit zahlreichen Aktivitäten in den Einrichtungen. In Folge gesellschaftlicher Veränderungen wollen wir Väter darin stärken, ihre familiären Lebensumstände durch das aktive Gestalten entsprechend anzupassen“, sagt Regine Sommer-Wetter, Bezirksstadträtin für Jugend, Familie und Gesundheit.

Besondere Orte für Väter

Zahlreiche Veranstaltungen werden bis 19. Juni in den bezirklichen Familienzentren, insbesondere für Kinder und Väter, angeboten. Damit möchte das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg in besonderer Weise darauf aufmerksam machen, dass auch die Familienzentren ganz besondere Orte für Väter sind.

Vater-Kind-Yoga

So gibt es im Familienzentrum Adalbertstraße am 14. Juni um 15 Uhr Väter-und Kindergeschichten und am 16. Juni um 19 Uhr den Väterstammtisch. Im Familienzentrum Mehringdamm können sich Väter und Kinder am 14. Juni gemeinsam beim Vater-Kind-Yoga ausprobieren und im Familienzentrum Menschenskinder findet, ebenfalls neben weiteren Veranstaltungen, eine Gesprächsrunde mit einem Familienpaarberater und einer Dialogbegleiterin zum Thema: “Vatersein heute“ statt.

Nähere Informationen finden sich hier.

