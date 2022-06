Bundesinnenministerin informiert sich am Ort von Todesfahrt

Berlin (dpa) – Nach der Todesfahrt am Ku’damm in Berlin hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag am Ort des Geschehens einen Eindruck von der Situation verschafft. Gemeinsam mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik besuchte sie das Areal am Breitscheidplatz und sprach mit Polizeibeamten. Ein 29-jähriger Deutsch-Armenier war am Mittwochvormittag an der Gedächtniskirche über Gehwege des Ku’damms und der Tauentzienstraße gerast. Eine Frau starb, 29 Menschen wurden nach aktuellem Stand verletzt, 6 von ihnen lebensgefährlich und 3 schwer. Darunter waren viele Schüler einer 10. Klasse aus Hessen.