Berliner S-Bahn: Das sind die Sommerbaustellen

In den kommenden Wochen und während der Sommerferien starten Bauarbeiten im Berliner S-Bahnnetz. Auf vielen Linien gibt es Einschränkungen. Eine Übersicht.

Von Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen sind die Linien S1, S2, S25, S26, S3, S46, S5, S7, S8 und S9 betroffen. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Die Baumaßnahmen und ihre Auswirkungen im Einzelnen:

S1

Vom 09. Juni (22 Uhr) Uhr bis zum 7. Juli (1.30 Uhr) wird die S1 zwischen Birkenwerder und Oranienburg gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten am elektronischen Stellwerk. Am Bahnhof Birkenwerder wird außerdem eine Stützwand erneuert, in Lehnitz mit dem Aufzugseinbau begonnen.

Zwischen Wannsee und Frohnau fährt die S1 unverändert im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Birkenwerder und Oranienburg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Zu Beginn und Ende dieser Baumaßnahme wird in den Nächten vom 9. auf den 10. Juni und vom 6. auf den 7. Juli jeweils von 0 Uhr bis 1.30 Uhr die Sperrung auf den Abschnitt Hohen Neuendorf-Oranienburg erweitert. Dann ist neben der S1 zusätzlich auch die S8 im Abschnitt Schönfließ-Hohen Neuendorf-Birkenwerder betroffen.

Die Bauarbeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt, daher kommt es vom 26. August bis 4. Oktober zu weiteren Einschränkungen.

S2, S25, S26

Bei der S2 wird der Abschnitt zwischen den Stationen Priesterweg/Attilastraße und Anhalter Bahnhof vom 21. Juni (4 Uhr) bis zum 2. September (1.30 Uhr) gesperrt. Vorgesehen ist die Erneuerung von Gleisen und Weichen und der Einbau einer Überleitverbindung zwischen S- und Fernbahn

Die S2 fährt in der ersten Bauphase bis zum 12. August noch eingleisig im 20-Minutentakt fahren, wobei in beiden Fahrtrichtungen in Priesterweg umgestiegen und die Bahnsteigseite gewechselt werden muss. In der zweiten Bauphase ist die S2 zusätzlich zwischen Attilastraße und Südkreuz unterbrochen. Fahrgäste können den Ersatzverkehr mit Bussen für die S25/S26 nutzen.

Zudem wird die S2 vom 21. Juni bis zum 2. September zwischen Priesterweg/Südkreuz und Teltow Stadt gesperrt. Auf diesem Abschnitt werden Gleise und Weichen erneuert.

Von den Bauarbeiten auf dem südlichen S-Bahnnetz sind auch die Linien S25 und S26 betroffen. Die S25 verkehrt zwischen Südkreuz und Hennigsdorf, die 26 zwischen Südkreuz und Waidmannslust. Als Ersatz verkehren Busse zwischen Teltow Stadt und Südkreuz (S25) sowie zwischen Lankwitz (Einstieg Hanna-Renate-Laurien-Platz) und Südkreuz (S26).

Fahrgäste können auf der Route Teltow-Lichterfelde Ost-Südkreuz zudem die Regional-Expresslinien RE3, RE4 oder RE5 nutzen.

Auch im nörlichen Abschnitt der S2 müssen sich Fahrgäste auf Behinderungen einstellen. Die Strecke zwischen Blankenburg und Buch wird vom 29. Juli bis zum 8. August gesperrt. Dort werden unter anderem Weichen erneuert.

S3, S5, S7, S9

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Alexanderplatz und Tiergarten geht vom 8. Juli (4 Uhr) bis zum 18. Juli (1.30 Uhr) nichts mehr. Zwischen den Stationen Ostbahnhof und Friedrichstraße ist dies vom 18. Juli (4 Uhr) bis zum 28. Juli (1.30 Uhr) der Fall. Der Grund sind Gleis- und Weichenerneuerungen. Betroffene sind die Linien S3, S5, S7 und S9.

Ein Bus-Ersatzverkehr wird zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz, Friedrichstraße, Berlin Hauptbahnhof und Zoologischer Garten eingerichtet.

Zur Umfahrung können Fahrgäste auch die Bahnregionalverbindungen RE1, RE2, RE7 oder RB14 sowie RB21/22 nutzen. Zur Umfahrung bieten sich auch die U-Bahn-Linien U2, U5, U6, U8 und U9 an.

S8, S46

Zwischen Grünau und Königs Wusterhausen wird die S-Bahn-Trasse vom 8. Juli (22 Uhr) bis zum 22. August (1.30 Uhr) gesperrt. Als Gründe nennt die Deutsche Bahn Gleis- und Weichenerneuerungen sowie den Neubau des Bahnübergangs an der Storkower Straße. Dadurch werden die Linien S46 und S8 beeinträchtigt.

Ein Bus-Ersatzverkehr verkehrt wochentags zwischen Königs Wusterhausen/Zeuthen und Grünau, an den Wochenenden wird er bis Adlershof verlängert. Details zum Schienemersatzverkehr werde es rechtzeitig online vor dem Start der Baumaßnahme geben.

