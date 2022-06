Vorfall: Polizeihubschrauber verschafft sich Überblick

Berlin (dpa) – Nachdem ein Auto in Berlin in eine Menschenmenge gefahren ist, ist die Polizei auch mit einem Hubschrauber im Einsatz. Damit wollen sich die Ermittler ein Gesamtbild von der Lage vor Ort machen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmittag sagte. Auch ein Rettungshubschrauber war zu sehen. Nach ersten Ermittlungen fuhr das Auto zunächst in eine Menschenmenge, dann noch weiter und schließlich in ein Geschäft. Dabei starb ein Mensch, die Polizei sprach von mehr als einem Dutzend Verletzten, die Feuerwehr von zunächst acht bestätigten verletzten Menschen. Die Polizei nahm den Fahrer fest.