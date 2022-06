Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei ist am Mittwochmorgen zu Durchsuchungen ausgerückt. Die Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit einem Drogenverfahren, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei sei seit 6.00 Uhr in mehreren Bezirken im Einsatz, unter anderem in Neukölln und Schöneberg. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht. Zuvor hatte die «B.Z.» über die Razzia berichtet.