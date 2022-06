Freiluftsaison eröffnet: In der ufaFabrik wird es wieder laut

Die Open-Air-Saison in der ufaFabrik in Tempelhof hat begonnen. Am 11. Juni steigt die Bardenale mit Solo-Künstlern, Duos und Trios.

Dieses Jahr gibt es bereits die dritte Bardenale, wie schon im letzten Jahr mit Publikum. „Dabei steht vor allem künstlerische Originalität und Authentizität im Vordergrund“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Singer-Songrwiter-Festibal. Jeder Act hat 30 Minuten, seine Songs zu präsentieren.

Am 11. Juni sind hauptsächlich Solo-Künstlerinnen und Solokünstler sowie Duos und Trios am Start: etwa André Herzberg, Bastian Bandt, Carolina Lee, Cathrin Pfeifer, Jens Fischer-Rodrian, Karsten Troyke, Tom Liwa und Lüül.

André Herzbergist Musiker, Sänger und Schauspieler. Neben seiner Funktion als Frontmann der Band „Pankow“ war er viel im Theater und in den letzten Jahren vermehrt als Romanautor aktiv. Außerdem ist er Teil der „3Heiligen“, zusammen mit Dirk Zöllner und Dirk Michaelis. Seit 1991 ist er auch als Solokünstler unterwegs.

Vom Film zur Musik

„Nadja Carolina verstand sich nicht als Musikerin, als sie 2015 anfing, ein paar Songs zu schreiben“, so die Veranstalter. Die Regisseurin und Filmemacherin habe privat und beruflich viel mit Musikern zu tun. Also spielte sie ihre zurückhaltenden Singer-Songwriternummern irgendwann in einer lockeren Runde vor. Die Resonanz war positiv, es folgten einige Aufnahmen. Inzwischen liegt das Debütalbum „Haunted Houses“ der Band „Carolina Lee“ vor.

Auch Karsten Troyke ist kein Unbekannter: Der Schauspieler, Sprecher, Sänger und Liedermacher wirkte in Hörspielen, arbeitete als Synchronsprecher und war in sehr unterschiedlichen Bühnenstücken zu sehen. Programme mit eigenen Liedern und Texten, Folksongs und „Lieder der Welt“ bringt er seit den 1980er Jahren auf die Bühne.

Vergessene Lieder

Als ein Botschafter des Jiddischen Liedes bereiste er ab 1990 auch eine Reihe von Ländern. Er sammelte in Vergessenheit geratene Lieder, und präsentierte in den letzten Jahren vor allem Jiddische Tangos und Cabaret-Songs. In seinen Chansonprogrammen arbeitete Troyke vor allem mit Bettina Wegner, Suzanna und dem Trio Scho zusammen.

Die Bardenale beginnt um 17 Uhr auf der überdachten Freiluftbühne an der Viktoriastraße 10-18 in Tempelhof. Weitere Informationen zum Sommerprogramm der ufaFabrik Berlin und Tickets gibt es online.

Text: red/nm