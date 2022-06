Berliner Model Lena Gercke ist zum zweiten Mal schwanger

Mit dem Satz „1+1=4“ enthüllte das Berliner Model Lena Gercke am Pfingstmontag auf Instagram ihren Babybauch.

Instagram-Fans zeigten sich am Pfingsmontag begeistert, als das 34-jährige Model Lena Gercke ihr Minibäuchlein unter einem weißen Satinkleid auf Urlaubsfotos von der Insel Ibiza zeigte. Sie und ihr Partner Dustin Schöne (36) werden zum zweiten Mal Eltern. Das Baby soll laut „Bild“-Informationen Ende des Jahres zur Welt kommen.

Vom Model zur Unternehmerin

Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne haben bereits eine gemeinsame Tochter. Die kleine Zoe kam am 6. Juli 2020 zur Welt. Die allererste Gewinnerin der Castingshow „Germanys Next Topmodel“ mit Heidi Klum ist heute nicht nur Model, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin. Mit ihrem Label „LeGer“ hat sie sich einen eigenen Traum erfüllt. Produkte von „LeGer“ sind hauptsächlich bei AboutYou erhältlich. Ihre eigene Möbelkollektion bietet sie über otto.de an. Anfang 2020 zog sie von München nach Berlin.

Mehr als 290.000 Likes bekamen die Babybauch-Fotos bisher auf Instagram.

Text: sara/red