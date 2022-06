AfD: Kleinwächter kandidiert für Parteivorsitz

Berlin (dpa) – Der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter will bei der anstehenden Wahl des Parteivorsitzenden gegen den amtierenden Parteichef Tino Chrupalla antreten. Er werde den von zahlreichen Parteimitgliedern an ihn herangetragenen Vorschlag annehmen und auf dem Bundesparteitag in eineinhalb Wochen kandidieren, sagte Kleinwächter der Deutschen Presse-Agentur. «Bei den Mitgliedern gibt es einen starken Wunsch nach einem Neuanfang, sowohl inhaltlich als auch im Stil», fügte er hinzu.

Die zurückliegenden Landtagswahlen, bei denen die AfD jeweils Stimmen verloren hatte, hätten gezeigt, «das Gespann Tino Chrupalla und Alice Weidel funktioniert nicht gut», sagte Kleinwächter. Chrupalla leitet gemeinsam mit Weidel die Bundestagsfraktion der AfD.

Zu Kleinwächters Unterstützern gehören mehrere prominente Vertreter jenes Parteiflügels, der sich selbst als gemäßigt bezeichnet. Die AfD sei im Kern eine «liberal-konservative Partei», sagte Kleinwächter. Bestrebungen einiger Mitglieder, dies infrage zu stellen und die Partei etwa in Richtung «Sozial-Patriotismus» zu lenken, lehne er ab.

Die AfD wählt auf ihrem dreitägigen Bundesparteitag, der am 17. Juni im sächsischen Riesa beginnt, einen neuen Bundesvorstand. Laut der aktuell gültigen Fassung der Satzung stehen zwei oder drei Bundessprecher an der Spitze der Partei. In der AfD werden die Vorsitzenden «Bundessprecher» genannt. Seit dem Parteiaustritt des langjährigen AfD-Chefs Jörg Meuthen im Januar steht Chrupalla allein an der Parteispitze. Er hat eine erneute Kandidatur angekündigt.

Er werde bei der Wahl des ersten Vorsitzenden gegen Chrupalla antreten und rechne mit einem «knappen Ergebnis», sagte Kleinwächter. Ihm gehe es auch darum, den Delegierten «eine demokratische Wahlalternative zu bieten».