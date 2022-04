Richtfest für 211 Wohnungen auf der Schöneberger Linse

Gewobag feiert Richtfest für Wohn-Quartier mir mehr als 200 Wohnungen.

Durch das neue Gewobag-Quartier ‚Schöneberger Linse‘ klangen am Montagvormittag Hammerschläge: Es waren aber keine Bauleute am Werk, sondern Gewobag-Vorstandsmitglied Snezana Michaelis und Bausenator Andreas Geisel. Mit viel Können und guten Wünschen zu Richtfest für das neue Quartier schlugen sie Glücksnägel ins Holz, bevor sich die Richtkrone in den Himmel erhob.

In innerstädtischer Lage nahe dem Bahnhof Südkreuz errichtet die Gewobag bis Anfang 2023 eine gemischte Immobilie mit insgesamt 211 Wohnungen, einer Kita sowie mehr als 5.000 Quadratmetern Gewerbefläche.

Bezahlbare Wohnungen

„Die Gewobag zeigt mit der Schöneberger Linse, wie wir unsere Stadt gestalten wollen. Wir brauchen verkehrsgünstig gelegene, bezahlbare Wohnungen, kurze Wege, viel Grün in der dicht bebauten Innenstadt und ein attraktives Wohnangebot für Familien und ältere Menschen“, sagte Senator Andreas Geisel beim Richtfest.

In dem städtebaulich architektonisch und energetisch anspruchsvollen Projekt werden 90 Prozent der Wohnungen barrierefrei sein und 50 Prozent zu geförderten Mieten ab 6,50 EUR/m² nettokalt angeboten. Tempelhof-Schöneberg zählt zu den Kernbezirken der Gewobag mit einem Bestand von derzeit rund 6.800 Wohnungen.

Text: red