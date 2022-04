Spandauer Damm ist gesperrt

Am Spandauer Damm in Charlottenburg kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Straße ist stadteinwärts hinter der Ausfahrt von der A100 in Höhe Sophie-Charlotten-Straße gesperrt.



Der Spandauer Damm in Charlottenburg ist zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Klausenerplatz in Richtung Innenstadt gesperrt.

Der Grund ist eine geplatzte Wasserleitung. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Montagmorgen mit. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Die Buslinien M45 und 309 werden in Richtung Zoologischer Garten und Wilmersdorfer Straße zwischen Mollwitzstraße und Luisenplatz/Schloss Charlottenburg (M45) sowie Amtsgerichtsplatz (309) umgeleitet, so die BVG.



Text: red/nm