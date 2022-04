„Die Mörderischen Schwestern“ lesen in der Bibliothek

Am 6. April um 20 Uhr findet die Lesung mit drei ganz besonderen Krimi-Autorinnen in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“, Marzahner Promenade 55, 12679 Berlin, statt.

Am 3. Februar 1996 gründete sich in Frankfurt am Main eine Gruppe von Autorinnen und Krimifans als „Sisters in Crime German Chapter“. Sie bildete die deutschsprachige Abteilung des internationalen Verbands Sisters in Crime Inc., der sich für die Förderung, Anerkennung und Professionalisierung von Autorinnen im Bereich Krimi einsetzt. Heute gibt es rund 600 „Mörderische Schwestern“! Drei davon sind zu Gast in unserer Bibliothek:

Die Journalistin

Connie Roters arbeitete als Veranstalterin und im Theater, schrieb als freie Journalistin für Tageszeitungen, war als Frau für Spezialeffekte für diverse Fernseh- und Kinofilme tätig und arbeitete als Sozialarbeiterin mit traumatisierten Menschen.

Sie wird eine kriminelle Kurzgeschichte lesen: Ein Sohn, der etwas getan hat, was er nicht hätte tun dürfen und eine Mörderin, die zwischen Ost und West pendelt.

Die Kampfkünstlerin

Comsha Stein, Politikwissenschaften, Journalistin, Sachbuchautorin, Reiki-Meisterin, Kampfkunstlehrerin und Schamanismus-Praktizierende. Sie liest eine fast reale Story um eine schamanische Zeremonie die zu einer Reise nach Russland, buddeln im Sumpf und einem Gebet auf urgroßmütterlichem Grab führt.

Die Juristin

Susanne Rüster arbeitete als Staatsanwältin und Richterin und mochte schon immer literarische Fremdgänge. Sie wird aus ‘Unser goldenes Abrisshaus’ lesen: HausbesetzerInnen wehren sich gegen die zunehmende Luxusmodernisierung in Berlin-Mitte und tricksen mit einer ausgefallenen Idee die Immobilien-Spekulanten aus.

Mit freundlicher Unterstützung durch den Förderverein der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf e.V. und den Berliner Autorenlesefonds.

Die Veranstalter bitten darum, sich für diese Veranstaltung über die Webseite oder unter der Telefonnummer (030) 54 704 142 anzumelden.

Im Haus und auch zur Veranstaltung gilt die FFP2-Maskenpflicht.

Text: red, Bild: IMAGO / CHROMORANGE