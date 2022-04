In der Nacht haben in Lichtenrade und Wilhelmstadt zwei Autos gebrannt.

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte aus noch nicht geklärter Ursache am Montagmorgen zunächst am Lichtenrader Damm, Ecke Goethestraße, und später auch in der Heerstraße je ein Wagen komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte die Brände der Fahrzeuge.

Mehrere Brände in Spandau

Zu mehreren Bränden auf einem Firmengelände in Spandau kam es bereits gestern Nachmittag. Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken. Kurz nach 14 Uhr standen an der Neuendorfer Straße ein Sattelauflieger, ein Motorboot sowie ein überdachter Lagerbereich in Flammen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände, bei denen niemand verletzt wurde. Es ist derzeit davon auszugehen, dass ein Zusammenhang zwischen den Brandstiftungen besteht. Die Ermittlungen hierzu hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Quelle: dpa/Polizei Berlin