Premiere in Steglitz-Zehlendorf: Mit dem Audiowalk durch die Villenkolonie Lichterfelde West ist jetzt eine Zeitreise der besonderen Art möglich.

Bei der Kopfhörer-Tour durch Berlins Süddwesten gibt es mehr als 100 Jahre Stadtgeschichte zu entdecken.

„Um die Jahrhundertwende wollten die Berlinervor allem eins: Raus aus der Stadt“, beschreiben die Initiatoren den historischen Rahmen. „In den prachtvollen Villen der Kolonie logierte das gut betuchte Bürgertum, darunter auch Gustav Lilienthal, Bruder des bekannten Flugpioniers.“

Zwischen gestern und heute

Der Audiowalk nimmt Teilnehmer in rund 45 Minuten mit auf eine ungewöhnliche Zeitreise durch die Villenkolonie Lichterfelde West: „Ein Windstoß wirbelt das Dienstmädchen Martha aus dem Jahr 1908 in das heutige Lichterfelde. Dort trifft sie auf den Architekturstudenten Alex, der zum ersten Mal in dieser Ecke Berlins unterwegs ist.“

Interessierte können Martha und Alex auf ihrer spannenden Reise durch die späte Kaiserzeit und in der Jetztzeit begleiten. Dabei sei vieles zur Geschichte, Architektur sowie den ehemaligen Bewohnern der Villenkolonie zu erfahren, heißt es.

Der Ein- und Ausstieg in die Route befindet sich am S-Bahnhof Lichterfelde West. Mehr Informationen zum Audiowalk gibt es online.

Text: red