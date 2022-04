Im Trend: Die Berliner zieht es aufs Wasser

Leinen los: Boote, Bootsführerscheine und Liegeplätze sind in Berlin begehrter denn je.

„Die Vereine sind proppenvoll. Freie Liegeplätze findet man nicht, und gebrauchte Boote gibt es nur zu überhöhten Preisen“, sagte Winfried Severin, Präsident des Motoryachtverbands Berlin, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Nachfrage sei in der Corona-Pandemie extrem gestiegen. Viele Menschen hätten den Wassersport als preisgünstige Freizeit- und Urlaubsvariante für sich entdeckt.

Mehr Bootsführerscheine

Das spiegele sich auch in der Nachfrage nach Bootsführerscheinen wider, so Severin. „Viele hatten in der Pandemie mehr Zeit zum Lernen“, so Severin. Der für Sportbootführerscheine zuständige Deutsche Seglerverband bestätigt dies: Im vergangenen Jahr legten in Berlin demnach 6.764 Menschen erfolgreich eine Prüfung für den Sportbootführerschein ab.

Deutlicher Anstieg

In den Jahren vor der Pandemie waren es deutlich weniger: 2018 lag die Zahl bei 5.647 und 2019 bei 5.690. Im ersten Corona-Jahr 2020 sank die Zahl auf 4586, doch dies sei vor allem der Lockdowns geschuldet, in denen keine Prüfungen möglich waren, erläuterte Verbandssprecherin Christiane Perlewitz.

„Zu den Zeiten, in denen Prüfungen möglich waren, kamen unsere Prüfungsausschüsse kaum damit hinterher, ausreichend Termine unter Corona-Bedingungen anzubieten“, so Perlewitz. Insofern sei die Nachfrage größer gewesen, als es die Zahlen der Führerschein-Ausstellungen widerspiegelten.

„Schon vor der Pandemie war die Nachfrage nach Bootsführerscheinen groß. Corona hat dem Ganzen noch einmal einen Schub gegeben“, sagte etwa Daniel Glöckner, in der Marina Lanke für das Online-Marketing zuständig.

Liegeplätze in Berlin knapp

Damit die Bootsführerscheininhaber künftig ihre Papiere auch mit eigenen Booten nutzen können, rät er, vor dem Bootskauf erst einen Liegeplatz zu organisieren. „In brandenburgischen Regionen, die weiter von Berlin entfernt sind, findet man vielleicht noch etwas“, so Glöckner. In der Marina Lanke seien die Plätze beispielsweise seit zwei Jahren komplett belegt.

Ausbilder Ronald Jurok empfiehlt Menschen ohne eigenes Boot, sich zunächst eines zu chartern. „So kann man gut sehen, was man in einem Boot haben möchte oder vielleicht nicht braucht“, so Jurok. „Ein eigenes Boot lohnt sich wirklich nur, wenn man ganz viel Zeit hat“, so der 68-jährige passionierte Segler, der in der Marina Lanke Neulingen zu Bootsführerscheinen verhilft.

Diese sind aus seiner Sicht nicht ganz so schwer zu erlangen wie Autoführerscheine. „Aber man muss viele Begriffe lernen, die nicht so geläufig sind wie aus dem Straßenverkehr“, betont er. „Und ein Boot reagiert auch anders als ein Auto“, ergänzt Jurok. Daher sei der praktische Unterricht auf dem Wasser wichtig.

Führerschein Pflicht

Wer ein Sportboot mit mehr als 15 PS führen möchte, benötigt laut Seglerverband einen Sportbootführerschein (SBF). Der SBF-Binnen gilt auf den Binnen-Schifffahrtsstraßen und für Motor- und Segelboote mit bis zu 20 Metern Länge. Für den Rhein gelten Ausnahmen. Auf einigen Wasserstraßen in Berlin und Brandenburg ist zum Führen eines Segelbootes der SBF-Binnen Pflicht. Auf den Seeschifffahrtsstraßen ist der SBF See für motorisierte Boote mit mehr als 15 PS vorgeschrieben. Für den SBF See müsse man auch das Navigieren und das Fahren nach Kompass lernen, erklärt Ronald Jurok.

Die Führerscheinprüfung wird von den Prüfungsausschüssen des Deutschen Motoryachtverbands und des Deutschen Seglerverbands abgenommen.

Quelle: dpa