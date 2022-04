Das ist die neue Seniorenvertretung

Mehr als 4.000 Tempelhof-Schöneberger haben ihre Stimmen für die neue Seniorenvertretung im Bezirk abgegeben. Sie setzt sich tatkräftig für die Belange der älteren Generation in der Öffentlichkeit ein.

Der Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren Matthias Steuckardt hat am 31. März 2022 die neu gewählten Seniorenvertreter im BVV -Saal des Rathauses Schöneberg berufen.

Zahlreiche Impulse gesetzt

Bei seiner Laudatio hob Bezirksstadtrat Matthias Steuckardt hervor:“Die Seniorenvertretung hat in den vergangenen fünf Jahren sowohl in Richtung Bezirksamt als auch in der Bezirksverordnetenversammlung zahlreiche Impulse gesetzt. Diese enge Zusammenarbeit wpnsche ich mir auch für die kommende Wahlperiode. Die fachliche Expertise unserer Seniorenvertreter ist für den Bezirk unerlässlich.“

Während der Seniorenvertretungswahl vom 14. März bis 18. März 2022 hatten über 4.000 Senioren aus Tempelhof-Schöneberg ihre Stimme abgegeben. Im Anschluss an die Berufung fand die konstituierende Sitzung der neuen Seniorenvertretung statt.

Die neuen Verantwortlichen

Zum Vorsitzenden wurde Peter Witt gewählt, seine Stellvertreterin ist Vera Grandke. Zur Schriftführerin wurde Heidi Kloor und zur Finanzbeauftragten Angelika Hoelzlsauer gewählt.Die Seniorenvertretung setzt sich für die Belange der älteren Generation in der Öffentlichkeit, beim Bezirksamt, bei der Bezirksverordnetenversammlung und bei allen für die älteren Bürger wichtigen Institutionen ein. Sie nimmt ihre Aufgaben unabhängig und überparteilich zum Wohle der Senioren im Bezirk wahr.

Text: red