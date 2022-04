Mit 6G plant Elon Musk jetzt in Berlin die Luftnummer

Tesla kündigt die Einführung einer neuen Generation in der Funktechnik an, um damit sensationelle Anwendungsmöglichkeiten in Serienreife herausbringen zu können. Bereits ab Herbst dieses Jahres möchte Elon Musk seinen „Ego-Kopter“ in die Berliner und Brandenburger Luft bringen und vermarkten.

„In nur wenigen Jahren wird niemand mehr über Verkehrsstaus reden“, erläutert der Multimilliardär. Die durch Tesla entwickelten Helikopter sollen im funkgesteuerten 6G-Leitverfahren für den völlig automatisierten Selbstflug ausgestattet sein. Führerschein oder aufwändige Einweisungen sollen zur Bedienung dieser Tesla-„Selbstflugzeuge“ nicht notwendig sein.

„Transfers vom Eigenheimdach zum Helikopter-Haken am Einkaufscenter werden in nur wenigen Monaten schon Realität sein. Ich lege mich fest: In ein paar Jahren wird es überhaupt keine Ampeln, keine Parkhäuser oder Fahrbahnspuren mehr hier in Berlin geben“, erläutert Musk auf einem Pressetermin am vergangenen Dienstag im Telefunken-Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz. Die neu entwickelte Verkehrsleittechnik soll die Routen im 3D-Mapping konfliktfrei für hunderttausende von Berufspendlern organisieren. Know-how und Rechenpower dazu lieferte die Telekom AG.

Parkhäuser wie in der Mode-Boutique

„Wir starten mit dem ‚Fly-Out‘ der Geräte ab Juli für Berlin/Brandenburg und planen zunächst Zweisitzer-Versionen mit Quadrocoptertechnik, die wir in Grünheide produzieren und im Leasing-Modell zu monatlichen Kosten von unter 300 Euro anbieten wollen“, sagt Musk, der die ersten tausend Quadrokopter-Hängeplätze bereits an Berliner Laternenmasten vorbereiten ließ. Die Inspiration für diese Parktechnik haben sich Tesla-Experten aus der Natur und da genau bei Fledermäusen geholt.

„Die Ego-Kopter landen nicht mehr im eigentlichen Sinne – sie hängen ab“, so Musk, der die Parkhäuser der Zukunft als eine Sammlung von riesigen, konstruierten Kleiderbügel beschreibt.

Die Regierende hat schon vorbestellt

„Dem Berliner Senat wurde dieses Tesla-Projekt bereits vor 18 Monaten unter Auflage der Geheimhaltung vorgestellt. Wir sind glücklich, dass Tesla sich zu dieser Technikeinführung für die Berlin/Brandenburger Region entschieden hat. Die Kooperationsmöglichkeiten mit Siemens, BMW und der Telekom waren dafür sicherlich mit entscheidend“, kommentierte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey die bevorstehende Einführung dieser neuen Techniksensation.

„Ich habe schon einen Ego-Kopter bei Tesla vorbestellt und ausgerechnet: Die Flugdauer zwischen Frankfurt/Oder und Neukölln dürfte nicht länger als zwanzig Minuten betragen. Das finde ich super“, so Giffey, die es besonders schätzt, während der Transfers mit dem Selbstflieger auch in ihren Unterlagen arbeiten zu können.

