Konzert zum Louis Lewandowski Festival

Unter dem Titel „Louis 200. Der unbekannte Lewandowski“ ist gestern das viertägige Louis Lewandowski Festival in Potsdam gestartet. Neben vielen anderen Stadnorten in Berlin und Brandenburg ist auch Oberschöneweide wieder mit einem Konzert am 2. April 2022 dabei.

Seit 2011 findet dieses besondere internationale Festival synagogaler Musik, jährlich an verschiedenen Austragungsorten in Berlin statt. Es ist dem deutsch-jüdischen Komponisten Louis Lewandowski gewidmet, der vor allem durch die Reform der Synagogalmusik bekannt wurde. Zu dem Festival werden jüdische Chöre aus der ganzen Welt erwartet.

Konzert in den Reinbeckhallen

Seit 2016 ist auch Treptow-Köpenick einer der Festivalstandorte. Am Samstag, dem 2. April, um 19 Uhr findet in den Reinbeckhallen in Oberschöneweide das Konzert Louis´Lab statt, bei dem Synagogalmusik aus Deutschland, Russland und Ukraine in den historischen Industriehallen an der Spree erklingen wird.

Bezirksbürgermeister Oliver Igel und Bezirksstadtrat Marco Brauchmann werden ebenfalls bei diesem kulturellen Höhepunkt in Oberschöneweide zu Gast sein.

Highlight im Bezirk

Bezirksbürgermeister Oliver Igel: „Das Festival ist ein Highlight im Bezirk geworden – und ich wünsche es mir auch nicht mehr weg. Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn es auch in den kommenden Jahren gelingt, das Louis-Lewandowski-Festival in Oberschöneweide weiter zu etablieren. Dabei stellt das Festival für mich nicht nur einen kulturellen Höhepunkt dar – ich halte es auch für ein wichtiges politisch-historisches Zeichen gegen den Antisemitismus.“