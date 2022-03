Kiezspaziergang in Tiergarten

In allen Stadtteilen von Berlin ist Bezirksstadtrat Ephraim Gothe mit interessierten Bürgern unterwegs. Am 6. April geht es durch die Pohlstraße.

Los geht es um 15 Uhr an der Ecke Pohlstraße/Kluckstraße. Die Stadtteilkoordination Tiergarten Süd hat eine circa 600 Meter lange Route augewählt, auf der herausgefunden werden soll, was die Phlstraße gerade bewegt. Wie entwickelt sich die Pohlstraße? Welche Potenziale und Aufforderungen ergeben sich daraus? Welche Fragen stellen sich in dem Sozialraum?

An der Allegro-Grundschule steigen die Zahlen von Schülern – auch aufgrund der vielen neuen Wohnungen die schon gebaut wurden und noch gebaut werden. Nun braucht die Schule mehr Platz. Aber wo und wie? Wären Container auf dem Parkplatz an der Pohlstraße eine (Übergangs)lösung? Darüber wird im Anschluss mit der Schulleiterin und einem Elternvertreter gesprochen.

Wiederkehrende Spielstraße

Außerdem soll es um die Initiative gehen, die die Pohlstraße langfristig zur Spielstraße machen will. Das Vorhaben und die aufgetretenen Hindernisse stellt ein Mitglied des Stadtteil-Forums Tiergarten Süd vor, mit Blick auf die Fußgängerfreundlichkeit und -sicherheit und dem Umbau des naheliegenden Radweges.

Weiter geht es zu dem Weinhandel „Les Climats“. In den letzten zwei Jahren hat die Corona-Pandemie den Gastronomiebereich stark beeinflusst und eingeschränkt.

„Nach dem Überqueren der Potsdamer Straße bleiben wir vor dem Standort Pohlstraße 8 stehen. Die Frage der Flächenpotentiale auf diesem Gelände geht ein Mitglied des Stadtteil-Forums Tiergarten Süd und Redakteur der Kiezzeitung MitteNdran an. Wir wollen über das Vorhaben für diesen Standort diskutieren und einen Blick auf seine zukünftige Entwicklung werfen“, heißt es in der Ankündigung des Bezirksamts.

Text: red