125 Jahre alte Buche in Kladow wird gefällt

Die Blutbuche vor dem Cladow-Center ist nicht mehr zu retten. Wegen starken Pilzbefalls wird sie im Spätsommer gefällt.

Der Pilzbefall an der ehemals als Naturdenkmal geschützten Blutbuche in der Grünanlage vor dem Cladow-Center am Kladower Damm, Ecke Ritterfelddamm ist weiter fort-geschritten. Dies sei auch deutlich an dem Rückgang der Vitalität des 125 Jahre alten Baumes abzulesen, heißt es aus dem Bezirksamt Spandau.