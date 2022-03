Ein Hochgebirge mitten in der Metropole: An den Berghängen der Nebelwälder klettern Rote Pandas hoch über den Köpfen der Schopfhirsche durch das Geäst. Am Montag eröffnet das Himalaya-Gebirge im Tierpark Berlin.

Schneeleoparden durchstreifen lautlos das felsige Terrain und in der tibetischen Hochebene grast friedlich eine Herde Kiangs. Vorbei an flinken Francois-Languren, stattlichen Marco-Polo-Schafen und den prachtvollen Himalaya-Glanzfasanen windet sich der Pfad durch dichte Bambushaine immer höher in Richtung Baumgrenze und gipfelt schließlich auf dem „Dach der Welt“ – mit Blick auf Berlin.

Zum Saisonstart im Tierpark Berlin lockt ab kommender Woche ein besonderes Highlight. Am Montag wird das neue Himalaya-Gebirge im Tierpark Berlin eröffnet. Wie das neue Gebirge aussieht? Darüber informieren wir Sie am Montag nach der offiziellen Eröffnung.

Text: red