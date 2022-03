Tanzstudio „Dance of Life“ lädt zum Geburtstagsfest

Am 2. April feiert das Tanzstudio „Dance of Life“ mit einer großen Party seinen Geburtstag im Theater am Park am Frankenholzer Weg 4.

An diesem Tag wird das Tanzstudio in der Zeit von 14 Uhr bis gegen 22 Uhr seine Arbeit vorstellen und zeigen, wie Kinder unterschiedlicher Nationen, die hier Mitglied sind, zusammen tanzen, arbeiten und Spaß haben.

Mittlerweile zählen über 100 Teilnehmer zur Tanzfamilie von Julia Lotz, mit der sie große Erfolge bei Wettbewerben sowohl national als auch international feiern konnte.

Julia Lotz ist die Tochter der Gründerin des Tanzstudios Dance of Life, Ludmilla Fütterer. Julia hat jahrelange Tanzerfahrung von klein an und ist festes Mitglied seit der Gründung der Showtanzgruppe „Dance of Life“ im Jahr 1995.

Revival im sechsten Jahr Seit der Neueröffnung Anfang 2016 gibt es hier wieder Tanzkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Geleitet wird das Training von der erfahrenen Showtänzerin und Choreographin Julia Lotz und Trainerin Viktoria Fuchs. Leidenschaft wecken „Hier steckt unsere Leidenschaft und unsere Liebe und unser ganzes Herzblut drin. Bei uns sollen die Kinder die Liebe zum Tanzen erfahren, sehr viel lernen und den Tanz als Leidenschaft für sich entdecken“, sagt Julia Lotz, die vor allem die Leidenschaft für das Tanzen weitergeben will, um andere Menschen mit diesem Glücksgefühl anzustecken und so die wachsende Tanzszene weiter mit Leben zu erfüllen. Das Theater am Park ist in kürzester Zeit Heimat des Tanzstudios geworden. Und genau hier werden mehr als 80 kleine Stewardessen alle Gäste der Geburtstagsparty am 2. April auf eine Weltreise mitnehmen!

Text: red