Moabit: Sozialmarkt mit Ideen fürs Osterfest

Am 1. April öffnet in der Sickingenstraße 20-28 in Moabit der Goldnetz-Sozialmarkt mit Geschenk- und Dekorationsideen für das Osterfest seine Türen.

Im April finden wieder zwei Sozialmärkte von Goldnetz Berlin in Moabit und in Spandau statt. Den Anfang macht am 1. April der Markt an der Moabiter Sickingenstraße.

Weiterer Termin in Spandau

Handgefertigtes aus Holz, Textil und vieles mehr werden exklusiv für Geringverdienende abgegeben. Besucher sind von 10 bis 15 Uhr herzlich willkommen.

Am 7. April folgt dann der Markt in Spandau. Mehr Infos zu den Termine gibt es auf der Homepage von Goldnetz.

Text: kr