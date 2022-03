Bevölkerungsanstieg: Malik macht die 300.000 voll

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) begrüßte 29. März den 300.000sten Bewohner Lichtenbergs. Malik wurde an diesem Tag um 4 Uhr morgens im Sana-Klinikum geboren. Er und seine Mama sind wohlauf. Die 40-jährige Lichtenbergerin Ruth L. arbeitet als Grundschullehrerin. Sein Papa stammt aus Ägypten.

In den letzten zwanzig Jahren ist die Bevölkerungszahl in Lichtenberg stetig gewachsen – ungefähr 50.000 Menschen zogen in dieser Zeit in den Bezirk, etwa 3.000 Kinder werden jährlich geboren.

Zwanzig Prozent Zuwachs in 21 Jahren

2001 wohnten 254.690 Menschen in Lichtenberg und in den Jahren danach waren die Zahlen teils sogar etwas rückläufig. Seit etwa zehn Jahren jedoch hat Lichtenberg einen stetigen und steilen Anstieg seiner Bevölkerung zu verzeichnen.

Platz auf dem Podium der einwohnerstärksten Bezirke

Die Prognose für 2025 nennt eine Bevölkerungszahl von 311.327 und 2030 soll es voraussichtlich 313.113 Lichtenberger geben. Lichtenberg ist damit auf Platz 3 in der Wachstumsprognose für Berliner Bezirke.

Mensch und Bezirk übernehmen hier die Verantwortung

„Unser Bezirk wächst und das schon seit Jahren. Das war noch vor zehn Jahren ganz anders. Einerseits hat diese Entwicklung mit den steigenden Mieten im Innenstadt­bereich zu tun, der viele Menschen verdrängt, die sich ein Leben dort nicht mehr leisten können. Vor allem ist unser Bezirk jedoch wegen seiner kulturellen, historischen und sozialen Vielfalt zu einer lebenswerten Umgebung für alle Formen von Familie und damit immer attraktiver geworden“, erklärt Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst. Der Bezirk sei Familie überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen – in Lichtenberg würden schließlich viele Familien gegründet. Der Bezirk unterstütze dabei nach Kräften. Nicht umsonst sei Lichtenberg der einzige Berliner Bezirk, der das Zertifikat ‘familiengerechte Kommune’ errungen habe.Text: red, Bild: BA Lichtenberg