Kottbusser Straße: Pop-up-Radweg wird verstetigt

In Kreuzberg in der Kottbusser Straße wird der bereits bestehende Pop-up-Radweg in einen dauerhaften Radweg von 270 Meter Länge auf beiden Straßenseiten umgewandelt.

Nach Ende der Kälteperiode haben in der Kottbusser Straße in Kreuzberg diese Woche die Bauarbeiten zur Verstetigung des Pop-up-Radweges begonnen. Auf beiden Straßenseiten wird auf jeweils 270 Metern die temporäre Infrastruktur am Radweg in dauerhafte Infrastruktur überführt. Die Markierungsarbeiten sollen planmäßig Ende April abgeschlossen werden.

Zwei Meter breite Radfahrstreifen

Nach Abschluss der Arbeiten stehen dem Radverkehr zwei Meter breite Radfahrstreifen, zuzüglich Schutzstreifen, zur Verfügung. Mit der Maßnahme wird der bereits im vergangenen Jahr hergestellte Radfahrstreifen im Kottbusser Damm weitergeführt.

Text: red