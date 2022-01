Grundschule in Lankwitz wächst dank Holz

In Steglitz-Zehlendorf gibt es jetzt den ersten Modularen Ergänzungsbau aus Holz.

Der Modulare Ergänzungsbau in Holzmodulbauweise (Holz-MEB) wurde am Dienstag auf dem Gelände der Grundschule am Königsgraben in der Gallwitzallee in Lankwitz übergeben.

Im September 2021 war der Rohbau fertiggestellt worden. In Bezug auf Schulbau sei das eine Rekordbauzeit und sogar schneller als ursprünglich geplant, heißt es aus dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Die vorzeitige Übergabe des dreigeschossigen Ergänzungsbaus für die Grundschule am Königsgraben wurde feierlich mit der Schulgemeinschaft begangen.

Mensa für 100 Kinder

Im neuen Holz-MEB befinden sich 16 voll digital ausgestattete Klassenräume, acht Teilungsräume, ein Lehrer- und Lehrerinnenzimmer, eine Essenausgabe und eine Mensa für 100 Kinder. Außerdem wurden mit den Sitznischen in den Flurbereichen zusätzliche Kommunikationsräume für die Schüler geschaffen.

Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und Sport, erklärte: “Mit der Eröffnung des Ergänzungsbaus haben wir eine helle, offene und moderne Schule auf Höhe der Zeit, in der die beengten Platzverhältnisse endlich der Vergangenheit angehören. Ein schönes und sicheres Gebäude, durch dessen Fertigstellung nun etwa 500 Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse betreut werden könne.”

Die Entwicklung des Holz-MEB wurde im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen umgesetzt. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf übernahm die Aufstellung eines Ausweichquartiers auf dem Grundstück. Die Kosten belaufen sich laut Bezirksamt auf rund 8,25 Millionen Euro.

Sehr schnell aufgebaut

Weitere zwei Modulare Ergänzungsbauten aus Holz für rund 1.000 Schüler sollen allein im kommenden Jahr in Steglitz-Zehlendorf fertiggestellt werden. Die Holz-MEB können flexibel als Ergänzung für Grundschulen, Sekundarschulen oder Gymnasien genutzt werden.

Der Typenentwurf biete Platz für bis zu 416 Schüler und sei barrierefrei über einen Aufzug erschlossen. Die “effiziente Konstruktion” der Holz-MEB erlaube einen sehr schnellen Aufbau des Rohbaus innerhalb von circa zwei Wochen.

Text: red/nm, Bild: Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf