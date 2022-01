Der Traum von den Championships

Die Giants Cheerleader gibt es bereits seit über sieben Jahren in Marzahn. Auch während der harten Corona-Zeit trainieren im Verein rund 170 Cheerleader in allen Altersklassen diese Sportart mit den aufwendigen Elementen aus den Bereichen Turnen, Akrobatik und Tanz. Jetzt brauchen die Cheerleader Unterstützung für die Fahrt zu den Meisterschaften in Bottrop.

„Wir arbeiten hart daran, Cheerleading im deutschen Leistungssport zu etablieren. Hier im Bezirk sind wir bereits als feste Größe bekannt und wachsen stetig weiter“, heißt es in einer Mitteilung des eingetragenen Vereins. Und der hat sich für dieses Jahr ein wichtiges Ziel gesetzt: „Wir möchten mit zwei unserer Teams an Europas größtem Cheerleading Event, den Elite Cheerleading Championships in Bottrop teilnehmen“, sagt Vorstandsmitglied Viktoria Pohl.

Event des Jahres

Bei diesen Meisterschaften werden Anfang Juni über 5.000 Athleten aus ganz Europa antreten und ihre Leidenschaft für den Cheer-Sport teilen. Besonders nach der langen Corona-Zeit wäre ein solches Event für die Sportlerinnen ein Riesen-Highlight. Alle haben in den vergangenen Monaten mit Herzblut gearbeitet und den Willen gezeigt, als Gemeinschaft weiter zu bestehen. „Genau diesen Willen möchten wir gern belohnen“, heißt es vom Vorstand. Doch es fehlt an Geld.

Hohe Kosten

Allein die Startgebühr für die rund 60 Sportler und ehrenamtlichen Betreuer beträgt 6.350 Euro. „Die Anteile daran können nicht alle bezahlen. Wir möchten für unsere Cheerleader diese Kosten aber gerne senken. Zusätzlich müssen ja alle noch für Unterkunft, Verpflegung und die Busreise bezahlen“, heißt es im Spendenaufruf der Giants Cheerleader, zu dem der Verein eine Initiative auf der Online-Spendenplattform betterplace.org gestartet hat.

Jetzt fehlt der Rest

Ende dieses Monats waren bereits 1.200 Euro zusammengekommen. Eine Summe, die die Marzahner Sportlerinnen ein Stückchen weiter in Richtung Bottrop schieben dürfte. Ein paar Tage sind nun noch Zeit, um auch den Rest des Geldes zusammenzubekommen: Wer also noch für diesen guten Zweck spenden will, kann dies per Internet oder im direkten Kontakt mit den Giants Cheerleadern tun.

Text: Stefan Bartylla, Bild: Giants Cheerleader

giantscheerleaderberlin@gmail.com

https://bit.ly/3fQIiw7