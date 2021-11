Bauarbeiten in Müggelheim

In Müggelheim, Alsenzer Weg, werden die Bordsteine abgesenkt. Der betroffene Bereich wird vollgesperrt.

Das Straßen- und Grünflächenamt, Fachbereich Tiefbau, beabsichtigt in der 48. und 49. Kalenderwoche (29. November bis 10. Dezember 2021) im Alsenzer Weg vom Müggelheimer Damm kommend am Ende des neu hergestellten Gehwegs vor Alsenzer Weg 3 eine Bordabsenkung in den beiden gegenüberliegenden Gehwegbereichen vorzunehmen, um das Queren der Fahrbahn zu erleichtern.

In diesem Bereich wird in diesem Zusammenhang die Fahrbahn mittels einer versickerungsfähigen Bauweise ertüchtigt bzw. die Entwässerungssituation verbessert.

Die Baumaßnahme findet unter Vollsperrung des unmittelbar betroffenen Bereichs statt. Der Alsenzer Weg kann bis zum Anfangsbereich der Baustelle von beiden Seiten befahren werden. Die Einbahnstraße wird von der Johann-Jacob-Baeyer Straße für den Anliegerverkehr für die Dauer der Bauzeit aufgehoben.

