Lesung: Kleine Kostbarkeiten zur Adventszeit

Am 1. Dezember ab 15 Uhr präsentiert Gunnar Kunz in der Reihe „Der Literarische Kaffeeplausch“ mit „Hinter jedem kleinen Türchen“ kleine Kostbarkeiten zur Adventszeit in der Mittelpunktbibliothek „Ehm Welk“, Alte Hellersdorfer Str. 125.

„Hinter jedem kleinen Tu?rchen“ verbergen sich 24 humorvolle und besinnliche Geschichten zur Adventszeit von Gunnar Kunz. Pünktlich mit dem Öffnen des ersten Kalendertürchens wird er eine Auswahl daraus präsentieren.

Was macht eigentlich der Osterhase zu Weihnachten

Man erfährt, warum man einen Schutzengel nicht immer gleich erkennt, was eine einzelne Stimme in dunkler Nacht bewirken kann, woraus ein magischer Weihnachtspunsch besteht oder wie es dem Osterhasen ergeht, der gar zu gern ein Weihnachtsmann wäre.

Der Autor

Gunnar Kunz hat 14 Jahre als Regieassistent und Regisseur an verschiedenen Theatern in Deutschland gearbeitet, ehe er sich 1997 als Autor selbstständig machte. Seither hat er über 40 Theaterstücke, mehrere Hörspiele sowie ein gutes Dutzend Romane und Kinderbücher veröffentlicht.

Covid-Beschränkungen

Die Höchstteilnehmerzahl für diese Veranstaltung liegt bei zehn Personen. Anmeldungen sind zwingend erforderlich und unter (030) 998 95 26 telefonisch möglich.

Zur Kontaktnachverfolgung werden persönliche Daten abgefragt. Darüber hinaus muss ein Nachweis nach 2G-Regel erbracht werden (geimpft, genesen). Eine (OP-)Maskenpflicht besteht im Besucherbereich.

Text: red, IMAGO / Chai von der Laage