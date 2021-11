Jüdisches Lichterfest „Chanukka“

Das jüdische Lichterfest „Chanukka“ wird in Treptow Köpenick an zwei Standorten, in der Altstadt Köpenick und auf dem Marktplatz in Adlershof, öffentlich gefeiert.

Das Chanukka-Fest wird in Treptow-Köpenick wieder öffentlich gefeiert. Acht Tage in Folge, vom 28. November bis zum 5. Dezember 2021, werden die Kerzen an den Chanukka-Leuchtern, genannt Chanukkia, angezündet. Sie symbolisieren die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels vor 2.185 Jahren (164 v. Chr., oder im Jahr 3597 nach jüdischer Zeitrechnung). Im zweiten Jahr in Folge wurden die großen Leuchter durch die bezirkliche Fachstelle TKVA – Treptow-Köpenick für Vielfalt und Antisemitismus, in Trägerschaft der pad gGmbH, an zwei Standtorten im Bezirk initiiert.

An zwei Standorten

Die Chanukka-Leuchter stehen vor der Köpenicker Stadtkirche in der Altstadt und auf dem Marktplatz in Adlershof. Die Lichter werden täglich zwischen 17:00 und 18:00 Uhr angezündet.

Die Besonderheit der Chanukka-Leuchter in Treptow-Köpenick: Sie wurden von verschiedenen Künstlern extra hergestellt. Die Leuchter vom letzten Jahr sind restauriert und umgebaut und kommen wieder zum Einsatz.

Künstlerische Performance

In Altglienicke findet am 5. Dezember 2021 um 18.30 Uhr eine künstlerische Performance „Licht im Dunkeln – eine jüdisch-muslimische Perspektive“ satt. Eine Begegnung mit musikalischen und lyrischen Narrativen von zeitgenössischen Akteuren im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Lichtenberg. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch die Partnerschaft für Demokratie Altglienicke gefördert. Anmeldung bitte bei: tkva@pad-berlin.de

In kleinem Kreis

Bezirksbürgermeister Oliver Igel begrüßt die Aktionen anlässlich von Chanukka: „Das zweite Jahr in Folge wird jüdisches Leben in Treptow-Köpenick sichtbar gemacht. Leider können auch in diesem Jahr nicht viele Menschen in Präsenz zusammenkommen, aber ich möchte Sie dennoch einladen, vielleicht in kleinem Kreise das magische Licht der Chanukka-Leuchter auf sich wirken zu lassen und ein wenig zur Ruhe zu kommen. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein friedvolles und helles Chanukka!“

Die Förderer

Das Feiern von Chanukka wird durch die Zusammenarbeit mit Welcome!- Netzwerken im Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree der SozDia Stiftung Berlin, dem Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick von offensiv91, der Kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick, dem Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree und dem Bezirksamt Treptow-Köpenick ermöglicht. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch die Partnerschaften für Demokratie Treptow-Köpenick und Altglienicke sowie durch das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gefördert.