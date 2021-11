Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Bezirksamt Mitte wieder an der Wunschbaumaktion des Vereins „Schenk doch mal ein Lächeln“.

Selbst gebastelte oder gemalte Wünsche können jeweils im Foyer der Rathäuser Tiergarten, Wedding und ab Ende dieser Woche auch in Mitte von den festlich geschmückten Weihnachtsbäumen gepflückt und erfüllt werden. In diesem Jahr kommen sie von Kindern aus verschiedenen Eltern-Kind-Einrichtungen, Sammelunterkünften und sozialen Projekten aus Mitte.

Freiwillige gesucht

Ziel der Wunschbaumaktion ist es in jedem Jahr, Familien in schwierigen Situationen zu unterstützen. Die Geschenke dürfen maximal 25 Euro kosten, die beschenkten Kinder werden nur mit Vornamen oder Spitznamen und Alter genannt, um ihre Anonymität zu wahren. Wer mitmachen möchte, kann bis zum 13. Dezember die unverpackten Geschenke im jeweiligen Rathaus (Tiergarten: R.247; Wedding: R.125/126 & 127; Mitte: Pförtnerloge) abgeben. Verpackt werden die Geschenke dann am 16. Dezember mit Freiwilligen im Rathaus Tiergarten. Die Eltern der Kinder oder die Organisationen werden anschließend die Pakete abholen.

Begonnen hat der Verein „Schenk doch mal ein Lächeln“ mit seiner Aktion im Jahr 2014, bis heute kamen viele Unterstützer hinzu. Allein 2018 wurden so berlinweit rund 1.500 Herzenswünsche erfüllt. In diesem Jahr stehen die Wunschbäume wieder in vielen Berliner Rathäusern, in Berliner Unternehmen und Behörden.

Text: red., Bild: iStock/Getty Images Plus/Asvolas