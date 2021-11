Jeder Stern ein Wunsch

Nach vielen anderen Standorten in Berlin steht in diesem Jahr erstmals auch ein Wunschbaum in der Pablo-Neruda-Bibliothek. Kinder aus finanziell benachteiligten können ihre Wünsche auf einen sternförmigen Wunschzettel schreiben.

Dieses Jahr steht erstmals ein Wunschbaum in der Pablo-Neruda-Stadtbibliothek an der Frankfurter Allee 14A. Der Wunschbaum ist eine berlinweite Wichtelaktion des Vereins „Schenk doch mal ein Lächeln“. Der Verein sammelt in Berliner Bezirken die Wünsche von Kindern aus finanziell benachteiligten Familien, schreibt sie auf sternförmige Wunschzettel und hängt sie an Wunschbäume in der ganzen Stadt.

Wunsch pflücken und erfüllen

Vom 26. November bis 16. Dezember 2021 ist der Weihnachtsbaum im Foyer der Bezirkszentralbibliothek geschmückt mit den Wunschzetteln der Kinder und alle Besucher können einen pflücken, diesen erfüllen und direkt – unverpackt – in der Bibliothek abgeben.

Einzigartige Spendenaktion

„Es freut mich ganz besonders, dass die Bezirkszentralbibliothek dieses Jahr zum ersten Mal einen Wunschbaum hat. Unsere Bibliotheken sind eine wichtige Anlaufstelle für Familien, einige davon haben auch pandemiebedingt immer weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder das Geschenk unter ihrem Weihnachtsbaum finden, das sie sich wünschen. Herzlichen Dank an den Verein ‚Schenk doch mal ein Lächeln‘ für diese einzigartige Spendenaktion in unserem Bezirk“, sagt Clara Herrmann, Bezirksstadträtin für Finanzen, Umwelt, Kultur und Weiterbildung.

Helfende Hände benötigt

Am 17. Dezember 2021 findet von 11 bis 13 Uhr eine große Verpackungsaktion statt, für die helfende Hände benötigt werden, damit die Geschenke pünktlich zur Bescherung fertig sind. Für eine bessere Planbarkeit wird um eine Anmeldung gebeten bis zum 14. Dezember 2021 unter info-stadtbibliothek@ba-fk.berlin.de. Für die Teilnahme gilt die 2G-Regel.

Text: red, Bild: IMAGO / epd