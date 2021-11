Grüne Woche abgesagt

Erst vor wenigen Wochen gaben die Veranstalter ihre Pläne für die kommende Grüne Woche Ende Januar bekannt. Nun wurde die Messe wegen steigender Corona-Zahlen erneut abgesagt.

Die Agrarmesse Grüne Woche wird auch 2022 nicht stattfinden. Das gaben die Veranstalter soeben bekannt. „So viele Menschen, so viele Ausstellende, so viele Partner und Partnerinnen haben an dieses Event geglaubt, haben alle Kraft zusammengenommen, um dieses Event durchführen zu können. Aber, die jetzigen Rahmenbedingungen und die zu erwartenden lassen eine Internationale Grüne Woche nicht zu“, heißt es in einer Erklärung.

Nicht durchführbar

„Denn eine Grüne Woche lebt davon, dass wir ohne Einschränkungen essen, trinken, fühlen, schmecken, probieren – all das wäre nicht machbar. So sind wir uns der Verantwortung bewusst und haben gemeinsam entschieden die Internationale Grüne Woche 2022 nicht durchzuführen.“

Die Internationale Grüne Woche, die als das das weltweit größte Schaufenster der Agrar- und Lebensmittelbranche gilt, hätte vom 21. bis 30 Januar auf dem Berliner Messegelände in Charlottenburg stattfinden sollen. Noch am 10. November erklärten die Veranstalter, die Messe als 2-G-Event durchführen zu wollen. Doch die steigenden Corona-Zahlen machten die Pläne unmöglich. Nun gehen die Initiatoren „mit voller Zuversicht davon aus, dass wir Sie alle gemeinsam 2023 im Januar zur Grünen Woche begrüßen können“.

Text: kr, Bild: IMAGO/Stefan Zeitz