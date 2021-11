Treptow-Köpenick informiert zum Coronavirus

Das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick hat seinen Internetauftritt zum Thema Coronavirus erneuert. Häufige Fragen werden niederschwellig und verständlich beantwortet.

Häufige Fragen beantwortet das Gesundheitsamt dort in sechs verschiedenen Themenblöcken: Ich habe Corona, Ich hatte Kontakt zu einer Person mit Corona, mein Schnelltest ist positiv, ich brauche einen Test, ich möchte mich impfen lassen, ich war im Urlaub! Was nun?

Verständliche Sprache

Die Texte, die kurz und sehr verständlich geschrieben sind, sollen Bürgerinnen und Bürgern eine hilfreiche Orientierung anbieten. Die Website erreichen Interessierte hier.

Hilfe bei Fragen zu Corona

Gesundheitsstadtrat Alexander Freier-Winterwerb: „Es ist wichtig, dass die Menschen wirklich verstehen, was zu tun und was zu lassen ist. Die neue Internetseite ist ein Quantensprung in Sachen Klarheit und Verständlichkeit und fasst auch die wichtigsten Punkte der Allgemeinverfügung nachvollziehbar zusammen. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen im Amt für diese wunderbare Umsetzung und empfehle den anderen Gesundheitsämtern ihre Seiten in ähnlicher Form zu überarbeiten.“

Text: red, Bild: Sara Klinke