Ab 27. November 2021 ist jeden Samstag und Sonntag Wintermarkt im Revier Suedost in Schöneweide – mit coolen Ständen, fruchtigem Glühwein und verschiedenen Leckereien.

Die Finger sind kalt und es riecht herrlich nach Glühwein. Das bedeutet, der Wintermarkt ist wieder da. Ab dem 27. November 2021 öffnet das Revier Suedost auf dem ehemaligen Gelände der Bärenquellbrauerei an der Schnellerstraße in Schöneweide jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr die Tore für seinen Wintermarkt.

Coole Stände

Die Händler des Wochenmarktes Subaermarkt sind auch mit dabei und freuen sich, die vorweihnachtliche Zeit gemeinsam zu zelebrieren. „Freut euch auf coole Stände, verschiedene Leckereien und natürlich heißen fruchtigen Glühwein. Damit es nicht langweilig wird, haben wir ein abwechslungsreiches Programm für euch zusammengestellt“, heißt es seitens der Veranstalter.

Musik und Karaoke

Als musikalisches Highlight werden unter anderem Tenor Dario Brandoni und der Pianist und Tenor Gaston Efficac mit einer Reise durch die berühmtesten argentinischen Tangos und die herausragendsten italienischen Canzonettas mit dabei sein, sowie der Golfchor Berlin-Brandenburg mit Weihnachtsliedern und Stücken aus der Klassik sowie Romantik.

Zusätzlich wird die Berliner Ikone Nina Queer durch den Karaoke-Abend (27. November 2021, 14 Uhr) führen und die Wintermarkt-Tombola moderieren. „Du hast auch etwas richtig cooles drauf und suchst noch eine Bühne? Dann ist unsere Open Stage genau das richtige für dich! Wir wollen verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern einen Raum und eine Bühne geben, um zu zeigen, was sie können. Von Musik über einzigartigen Performances bis hin zu verrückten Kunststücke – Einfach alles ist erlaubt“, heißt es in der Ankündigung mit dem Vermerk: Achtung: unplugged. Auch einen Graffiti-Workshop wird es geben.

Flohmarkt im Winter

Außerdem ist am 4. und 18. Dezember wieder Flohmarkt, wo Secondhand Geschenke geakuft werden können. Wer einen Stand buchen will, sollte schnell sein, die Anzahl ist stark begrenzt. Die Stände können auf der Website direkt im Event ganz einfachgebucht werden. Wer noch einen alten Pullover oder Bücher zu Hause liegen hat und nicht mehr braucht, kann diese in die Tauschbox geben. Vielleicht freut sich ein anderer darüber.

Weihnachtswünsche formulieren

In einer Wunschbox können Groß und Klein außerdem gemeinsam ihre Weihnachtswünsche formulieren und an einen Tannenzweig hängen und jeden Sonntag kann die winterliche Kälte auf der Hüpfburg bekämpft werden.

Alle genauen Termine mit dem jeweiligen Programm finden sich hier.

Text: red, Bild: iStock / Getty Images Plus / Flash vector