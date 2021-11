Mitte: Park am Nordbahnhof wird aufgehübscht

Im Rahmen des Projektes „Handbuch Gute Pflege – Erprobung auf Pilotflächen“ werden in der Grünanlage Nordbahnhof derzeit Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Vor allem die Rosen, Roteichen, Birken und Pappeln stehen im Fokus der Arbeiten, wie das Bezirksamt mitteilt. Für das Handbuch Gute Pflege wurden in den zwölf Bezirken Pilotflächen genannt. Die Pilotfläche in Mitte ist der Park am Nordbahnhof.

Ziel des Pilotprojektes ist es, die Qualität der Pflege zu erhöhen und die tatsächlich notwendigen Aufwendungen für die „Gute Pflege“ einer Grünanlage gegenüber Politik und Öffentlichkeit darzustellen. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt von den Bezirken und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Der Zustand des Parks am Nordbahnhof wurde in den vergangenen Jahren mehrfach kritisiert. Zu wenig würde in die Pflege der Grünflächen investiert. Der Bezirk will den Park nun dauerhaft aufwerten. Die Arbeiten laufen bis Ende November.

Text: red., Bild: IMAGO/Schöning