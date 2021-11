Lichtenberg: Neue Oberleitungen für die Straßenbahn

Die Berliner Verkehrsbetriebe kümmern sich um die Fahrleitungen der Straßenbahnen und wechseln im Bereich Allee der Kosmonauten und S-Bahnhof Karlshorst aktuell insgesamt 470 Meter Fahrdraht aus.

Am S-Bahnhof Karlshorst wird zusätzlich eine Brückenkontrolle durchgeführt. Am kommenden Sonntag, den 28. November in der Zeit von zirka 1 Uhr bis zirka 6 Uhr wird die Linie M8 über Rhinstraße und Landsberger Allee umgeleitet. Ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Freizeitforum Marzahn eingerichtet.

Ersatzverkehr am Tierpark

Am 5. Dezember in der Zeit von zirka 1 Uhr bis zirka 5:30 Uhr ist die Straßenbahnlinie M17 zwischen Gehrenseestraße und Marksburgstraße sowie Blockdammweg und S-Bahnhof Adlershof im Einsatz. Ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen dem U-Bahnhof Tierpark und Hegemeisterweg im Einsatz.

Text: red