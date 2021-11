Biesdorfer Schule bekommt Umweltschutz-Auszeichnung

Die Schule am Pappelhof ist für gleich zwei europäische Schulprojekte ausgezeichnet worden. Sie erhielt für „Die Müll-Vermeidungstester“ und „Was summt denn da?“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2021 für beispielhafte Internetprojekte.

Im Projekt „Die Müll-Vermeidungstester“ haben sich Schüler der Altersklasse 6 bis 8 Jahre mit dem Thema „Abfallvermeidung“ beschäftigt. Sie testeten Tipps zur Müllreduzierung, hinterfragten ihr eigenes Verbraucherverhalten und sammelten eine Vielzahl origineller Ideen, was jeder selbst zum Umweltschutz beitragen kann.

In der Schule fanden sie dafür viele Möglichkeiten: So schmeckt die Pausenstulle aus der Brotdose meist besser als aus der Einwegverpackung, statt mit Limonade in der Plastikflasche lässt sich der Durst auch mit Leitungswasser stillen, und Elternbriefe als Mail reduzieren den Papierverbrauch.

Internationale Zusammenarbeit

Ihre zahlreichen Tipps und Anleitungen zur Abfallvermeidung veröffentlichten die jungen Umweltschützer in einem eBook. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Polen, Italien, Spanien, Griechenland und Slowenien statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Deutsch.

Recherche zu Bienen

Bei „Was summt denn da?“ haben sich Schüler der Altersklasse 6 bis 14 Jahre mit dem Thema „Bienen“ beschäftigt. Sie recherchierten, wie wichtig das Überleben der Insekten für das ökologische Gleichgewicht ist, welche Pflanzen ihnen einen abwechslungsreichen Speiseplan bieten und wie lange die Bienen emsig Nektar sammeln, bis ein Honigglas gefüllt ist.

Europaweites Projekt

Um ihnen etwas Gutes zu tun, bastelten die Kinder Insektenhotels und zimmerten Nistkästen für Wildbienen. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Belgien, Frankreich und Polen statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Deutsch.

Die Begründung der Jury

„Die Projekte bieten einen spannenden und lebensnahen Zugang zum Thema Natur- und Umweltschutz. Der wohlüberlegte Medien- und Methodenmix eröffnet den Schülerinnen und Schülern viele interessante Zugänge zum Thema und fördert aktives, eigenständiges Lernen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit zieht sich durch das gesamte Projekt: Auch die Ergebnisse sind „recyclebar“, also für weitere Projekte nutzbar,“ so das Urteil der Jury.