Wo sich Berliner gerade ohne Termin impfen lassen können

Derzeit wächst die Nachfrage nach Erst- und Boosterimpfungen wieder. Wer auf einen baldigen Termin im Impfzentrum hofft, wird aber beim Blick auf die Buchungsplattform oftmals enttäuscht. Zu groß scheint der Ansturm gerade zu sein. Hier könnnen sich Berliner auch ohne Termin impfen lassen.

An vielen Berliner Impfstandorten sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen aber auch ohne Termin möglich. Darunter auch die Impfstation im Einkaufscenter Alexa sowie die Impfzentren an der Messe und am ehemaligen Flughafen Tegel. Bei sämtlichen Anlaufstellen müssen Berliner derzeit allerdings mit langen Wartezeiten rechnen. Auf der Homepage www.wirhelfenberlin.de wird die tagesaktuelle Auslastung der Impfzentren Messe und Flughafen Tegel angezeigt. Wer online keinen Termin erhält, kann es zudem über die Hotline (030) 90 28 22 00 versuchen.

Das sind die aktuellen festen Corona-Impfstandorte im Überblick:

Corona-Impfzentrum Messe Berlin (Biontech, Moderna), Hammarskjöldplatz?5, Halle 21, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass: 17.15 Uhr).

Corona-Impfzentrum Flughafen Tegel (Biontech, Moderna), Saatwinkler Damm, Terminal?C, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass: 17.15 Uhr).

Impfstation im Linden-Center (Biontech), Prerower Platz?1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Impfstation im Alexa (Biontech), Grunerstraße?20, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr.

Impfstation im Ring-Center (Biontech), Frankfurter Allee 113–117, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 19 Uhr.

Impfstation in den Schönhauser Allee Arcaden (Moderna), Schönhauser Allee 80, 1. OG, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11.30 bis 18.45 Uhr.

Impfzentrum Ku’damm (Biontech), Lietzenburger Straße 29, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 12 Uhr bis 18 Uhr.

Impfstation im Rathaus-Center Pankow (Biontech), Breite Straße 20, 1. OG, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11 Uhr bis 19 Uhr.

Impfbusse unterwegs

Außerdem sind auch in den kommenden Tagen und Wochen Impfbusse unterwegs in den Kiezen. Bis zu 20 Menschen können pro Stunde in einem dieser Busse geimpft werden. Jeder Berliner ab zwölf Jahren kann zur Impfung in den Bus einsteigen. Geimpft wird auch ohne Personalausweis. Wer jedoch einen digitalen Impfpass möchte, muss den Personalausweis vorzeigen.

Das sind einige Termine für diese Woche:

25. November, 9 bis 14.45 Uhr, Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 96

25. November, 9 bis 14.45 Uhr, Job Center Berlin Tempelhof, Wolframstraße 89-92,

25. November, 13 bis 18.45 Uhr, YAAM Berlin, An der Schillingbruecke 3,

26. November, 12 bis 17.45 Uhr, Allende-Center, Pablo-Neruda-Straße 2-4,

27. November, 9 bis 14.45 Uhr, Wochenmarkt Altstadt Spandau, Breite Straße 21,

27. November, 9 bis 14.45, Dong-Xuan-Center, Herzbergstraße 128-139,

27. November, 13.30 bis 17.45 Uhr, Hertha BSC – Olympiastadion, Olympischer Platz 3,

29. und 30. November, 11 bis 16.45, DRK Kliniken Berlin Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2-8,

Text: kr, Bild: IMAGO/Jochen Eckel