Kostenlose Mieterberatung in Lichtenberg

In Lichtenberg gibt es auch weiterhin eine unabhängige Beratung, die allen Mietern aus dem Bezirk kostenfrei zur Verfügung steht. Mietermüssen weder bei einem bestimmten Unternehmen wohnen, noch Mitglied in einem Beratungsverein oder rechtsschutzversichert sein. Die Beratungen erfolgen zu Themen wie Mieterhöhung, Gestaltung von Mietverträgen, Kündigungen und Kündigungsschutz,Eigenbedarf, Wohnungsmängel und Modernisierungen, Wohnberechtigungsschein und Wohngeld sowie zur Überprüfung der Betriebs- und Heizkosten.

Wichtiger denn je

„In Zeiten eines stark angespannten Wohnungsmarktes, ist der Druck auf die Mieterinnen und Mieter hoch. Daher ist es für uns in Lichtenberg sehr wichtig, dass alle Menschen einen kostenlosen Zugang zur Beratung rund um die Themen Mieten und Wohnen erhalten. Wir hoffen, dass dieses Angebot breit bekannt ist und bei Bedarf entsprechend schnell genutzt wird“, erläutert Kevin Hönicke (SPD), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Soziales diese kostenlose Möglichkeiten, die an folgenden Orten angeboten werden:

Orte und Zeiten

Die asum GmbH berät Mieter südlich der Landsberger Allee. Die Terminvereinbarung für die Beratungen bei den Mietrechtsanwältanwälten erfolgt unter der Rufnummer (030) 2934 310 oder per Mail an info@asum-berlin.de. Die Beratungszeiten sind montags von 14 bis 17 Uhr (mit Terminvereinbarung) im Kieztreff Undine, Hagenstraße 57 und mittwochs 16 bis 18 Uhr (ohne Terminvereinbarung) in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9 sowie donnerstags von 10.30 bis 12.30 Uhr (mit Terminvereinbarung).

Telefonische Sprechstunde

Die Firma gesoplan gGmbH berät die Mieter nördlich der Landsberger Allee. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Büro ist telefonisch unter (030) 695 044 27 oder schriftlich unter info@gesoplan.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: https://gesoplan.de/beratung/.

Persönliche Beratungen finden dienstags von 16 bis 19 Uhr im BENN Büro, Warnitzer Str. 14, und mittwochs von 15.30 bis 18.30 Uhr im NachbarschaftsTreff an der Seefelder

Seefelder Str. 50 statt.

