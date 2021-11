Corona: Impftermine in Treptow-Köpenick

Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie dem mobilen Impfteam der Berliner Hilfsorganisationen gibt es weitere Impfangebote im Bezirk Treptow-Köpenick.

An folgenden Tagen im November 2021 können sich alle Berliner ab dem 12. Lebensjahr gegen das Coronavirus impfen lassen:

19.11.2021 von 13 bis 19 Uhr

Revier Südost, Gelände der Brauerei Bärenquell, Schnellerstraße 137, 12439 Berlin (Standort Baergarten)

20.11.2021 von 12 bis 18 Uhr

Mellowpark, An der Wuhlheide 256, 12555 Berlin

20.11.2021 von 9 bis 15 Uhr

Allende Center, Pablo-Neruda-Straße 2-4, 12559 Berlin

26.11.2021 von 12 bis 18 Uhr

Allende Center, Pablo-Neruda-Straße 2-4, 12559 Berlin

Die Impfbusse verimpfen nur noch den Impfstoff von BioNTech. An den genannten Terminen können auch Zweitimpfungen durchgeführt werden, auch dann, wenn die erste Impfung mit dem Vakzin von Moderna erfolgt ist. Sofern eine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna gewünscht ist, kann sich an die Berliner Impfzentren Messe und Tegel gewendet werden. Dort werden an allen Tagen Spontanimpfungen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr angeboten. Impfwillige können auch weiterhin online unter https://service.berlin.de/dienstleistung/330073 oder über die Hotline unter 030/9028-2200 einen Termin in einem der Berliner Impfzentren vereinbaren.

Text: red, Bild: IMAGO / Martin Wagner