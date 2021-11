Ehrenamt: Freiwilligenagentur organisiert das Aufstellen von Wunschbäumen und Verpacken von Weihnachtspäckchen für Bedürftige.

In diesem Jahr kommt die in Berlin bereits bekannte Wunschbaum-Aktion erstmals auch nach Marzahn-Hellersdorf. Hierfür stehen ab dem 25. November jeweils ein Weihnachtsbaum in den Foyers des Sozial- und Jugendamts in der Riesaer Straße 94 und der Jenaer Straße 11. Interessierte Bürger sind dazu aufgerufen, die Wünsche der Kinder bei dieser Aktion zu erfüllen.

So funktioniert es

Die Weihnachtsbäume werden mit auf Sternen geschriebenen Wünschen von finanziell benachteiligten Kindern aus dem Bezirk geschmückt. Die Wunsch-Sterne können dann von Bürgern gepflückt werden.

Die angegebenen Geschenke sollen im Wert von maximal 25 Euro eingekauft und bis zum 9. Dezember unverpackt zusammen mit dem Stern wieder dort beim Pförtner abgegeben werden.

In einer gemeinschaftlichen Packaktion werden die Geschenke dann weihnachtlich verpackt und an die Kinder in den sozialen Einrichtungen übergeben.

Aktion in Schuhkartons.

Bis zum 26. November 2021 können in der FreiwilligenAgentur am Helene-Weigel Platz zudem noch mit Geschenken gefüllte Päckchen für Kinder in Not abgegeben werden.

Dazu sollte ein Schuhkarton oder ein DHL-Packset (maximale Größe M / 37,5 x 30,0 x 13,5 cm) mit Geschenken befüllt werden, über die sich Kinder freuen.

Als persönlichen Gruß kann auch ein Foto oder eine selbst gebastelte Weihnachtskarte beigelegt werden. Der gefüllte Karton sollte in Geschenkpapier gepackt und verklebt werden, damit auf dem Transportweg nichts verloren geht. Um kenntlich zu machen, ob sich das Geschenk für Mädchen, Jungen, Kinder oder eher Jugendliche eignet, sollte das Päckchen entsprechend gekennzeichnet sein. Mehr Informationen gibt es bei der Marzahn-Hellersdorfer Freiwilligen-Agentur. (red)

FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf

Helene-Weigel-Platz 6, (030) 76 23 65 00

kontakt@fwa-mh.de, www.aller-ehren-wert.de

Text: red, Bild: Imago/ Marc Schüler