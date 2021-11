Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kündigt strengere Corona-Maßnahmen an.

Der Berliner Senat bereitet strengere Corona-Maßnahmen vor. Für den kommenden Winter sollte in Berlin eine 2G-Plus-Regelung eingeführt werden, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am heutigen Dienstag. Bereits in der nächsten Woche könne die neue Verordnung inkrafttreten, so Müller laut einem rbb-Bericht.