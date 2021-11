Aktionswoche „Berlin spart Energie“ startet am 15. November 2021 mit zahlreichen interessanten Formaten – digital und in der Stadt.

Die Aktionswoche „Berlin spart Energie“ lädt in diesem Jahr vom 15. bis 19. November 2021 zu interessanten digitalen und auch Präsenz-Formaten ein. Damit ist sie wieder einem großen Publikum zugänglich – in Berlin und über die Stadtgrenzen hinaus. Zahlreiche Akteure der Hauptstadt beteiligen sich an der diesjährigen Aktionswoche und ermöglichen ein vielfältiges Programm spannender Themen und Formate.

Sparsame Lichtshow

Im Olympiastadion werden eine Lichtshow der neuen, energiesparenden LED-Beleuchtungsanlage und weitere Nachhaltigkeitsprojekte präsentiert. Daneben ermöglicht die Aktionswoche auch einen Blick hinter ansonsten verschlossene Türen der Berliner Energieversorgung.

Virtuelle Touren

In zwei virtuellen Touren stellt die Vattenfall Wärme Berlin AG den Erzeugungsstandort „Reuter West“ in Spandau sowie ihre Energiezentrale am Potsdamer Platz vor. In einer kombinierten Besuchsveranstaltung können Interessierte zudem das Fernheizwerk Neukölln sowie das Heizkraftwerk der BTB in Adlershof besichtigen. Einen spielerischen Ansatz für die städtische Energieversorgung bietet die Veranstaltung „Energie für (m)eine Stadt: Planspiel zur Energiewende“, in dem Teilnehmer selbst ein neues System zur Versorgung einer Kleinstadt mit Strom und Wärme entwickeln.

Neue Erkenntnisse

Viele digitale Veranstaltungen bieten darüber hinaus spannende Einblicke in weitere Projekte und liefern neue und wertvolle Erkenntnisse im Rahmen von Beratungsformaten. So stellt das Solarzentrum eine Solar-Anlage in einem virtuellen Rundgang vor und der Forschungsverbund Ecornet Berlin thematisiert die Frage, wie Berlins Quartiere und Milieuschutzgebiete sozialverträglich energetisch saniert werden können.

In der dreiteiligen Beratungsreihe „Kohle+“ können sich private Hauseigentümer zur zielgerichteten Beantragung von Fördermitteln beraten lassen mit anschließender Energie- und Klimasprechstunde zu technischen Möglichkeiten klimagerechter Sanierungsmaßnahmen.

Finale des Klima-Slams

Im Finale des Klima-Slams 2021 treten Bürger im sprachlichen Wettstreit gegeneinander an und präsentieren ihre innovativen Projekte und Ideen. Unter dem Motto „Zukunft feiern“ lädt der clubliebe e.V. zu einer digitalen Infoveranstaltung ein, in der Nachhaltigkeitskonzepte von und für Clubs vorstellt werden. Hier geht es zum Gesamtprogramm der Aktionswoche.

Die Teilnahme an der Aktionswoche ist kostenfrei (Klima Slam: Eintritt 5 Euro). Aufgrund der begrenzten Plätze der analogen Events wird eine Anmeldung empfohlen.

Text: red, Bild: IMAGO / Jochen Eckel