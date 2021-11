Organisiert wird die Einrichtung der neuen Zentren vom früheren langjährigen Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme. Derzeit sind berlinweit nur noch die beiden Impfzentren an der Messe und in Tegel geöffnet. Eine weitere Impfmöglicheiten in Lichtenberg gibt es derzeit im Linden-Center , im Ring-Center und an den vom Senat eingesetzten Impfbussen