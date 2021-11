Weihnachtsmarkt in Zehlendorf

Am 26. November 2021 lädt Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski um 18 Uhr zu einem Empfang auf die Dorfaue Zehlendorf ein und wird die Gäste persönlich begrüßen. Das Programm am 26. November wird durch die Musiker des Duos „Stringmen“ und durch die Lichtershow der Künstlerin Ka Whoops stimmungsvoll begleitet.

Schlittschuhlaufen auf der Dorfaue

Neben Grillhütte, Glühwein und Süßwaren haben die Veranstalter auch wieder einige Kinderattraktionen eingeplant. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei, um Geschichten vorzulesen. Das Highlight bildet wieder die große Schlittschuhbahn, die Jung und Alt zum Schlittschuhfahren unter Bäumen einlädt. Bei der Auswahl der Kunsteisbahn wurde auf eine energiesparende umweltfreundliche Variante geachtet. Für 2,50 Euro am Tag können in weihnachtlicher Atmosphäre Runden gedreht werden. Von Schulklassen und Kitas kann die Kunsteisbahn vormittags in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr – nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0151-44 51 09 29 zu einem Sonderpreis genutzt werden. Eigene Schlittschuhe können selbstverständlich mitgebracht werden. Je nach Verfügbarkeit können die Schlittschuhe jedoch auch vor Ort ausgeliehen werden.

Preise zu gewinnen

An den Wochenenden gibt es ein Familienpaket im Rahmen des Bühnenprogramms zu gewinnen. Kinder können kostenlos an der großen Familienpaket-Los-Aktion teilnehmen. Neben süßen und herzhaften Leckereien bietet der Hauptgewinn auch freien Eintritt auf der Eisbahn.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Heiligabend 11 bis 16 Uhr, am 25. und 26. Dezember 2021 jeweils 11 bis 20 Uhr

Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Den 10. Zehlendorfer Weihnachtsmarkt darf jeder besuchen, der sich an die Maskenpflicht und geltenden Abstandsregeln auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände hält.

Weitere Informationen sind auf Facebook unter #zehlendorferweihnachtsmarkt erhältlich.

Text: red, Bild: IMAGO / Dean Pictures