In Berlin haben die diesjährigen SchulKinoWochen begonnen. Am Freitagvormittag eröffnete der Film MISSION ULJA FUNK zeitgleich in drei verschiedenen Kinos die diesjährige Ausgabe des größten Filmbildungsprojekts des Landes.

Im Anschluss an die Preview des humorvollen Roadmovies, das im nächsten Jahr erst in die Kinos kommen wird, begrüßten Gäste aus dem Filmteam die Schulklassen im Kino! Regisseurin Barbara Kronenberg, Produzentin Roshanak Behesht Nedjad und farbfilm-Verleihchef Alexandre Dupont-Geisselmann sprachen in je einem Berliner Kino mit den Schülern über die Entstehung ihres Films, das Filmgenre Roadmovie und beantworteten die

Fragen des Publikums.

Großes Programm mit vielen Gästen

Trotz der pandemiebedingt nach wie vor herausfordernden Rahmenbedingungen für Schulen und Kinos werden bei den SchulKinoWochen über 20.000 Schüler erwartet.

„Auch in diesem Jahr ist noch nicht alles wieder normal. Das ist im Schulalltag zu spüren, aber es ist viel mehr möglich, alsnoch vor einem Jahr“, zeigte sich die Staatssekretärin für Bildung, Beate Stoffers in ihrem Grußwort angesichts des stattfindenden kulturellen Bildungsangebots erfreut. Sie hob hervor, dass der Eröffnungsfilm sehr gut zeige, wie viel Wert es sei, Ereignisse nicht mehr am Bildschirm verfolgen zu müssen, sondern live dabei sein zu können.

Im Film MISSION ULJA FUNK macht sich die 12-Jährige Ulja auf den Weg, um die Ankunft eines Asteroiden auf der Erde nicht mehr nur von ihrem Kinderzimmer aus zu verfolgen, sondern live mitzuerleben.

Zwei Wochen Programm

Die heutige Eröffnung bildet den Auftakt für zwei Wochen voller großer Kinomomente, visueller Eindrücke und zahlreicher Lernerlebnisse: Vom 12. – 26. November 2021 verlegen bereits zum 18. Mal Berliner Schulklassen den Unterricht in den Kinosaal. Das von VISION KINO in Kooperation mit dem JugendKulturService durchgeführte Angebot zur schulischen Film- und Medienbildung bringt ein genrereiches Spektrum von mehr als 50 herausragenden Filmen in über 40 Kinos der Stadt.

Filme reflektieren

Ganz nach der Devise Film auf den Stundenplan wurden die Filme speziell für den Einsatz im Unterricht ausgewählt und sollen Schülern von der Schulanfangsphase bis zum Abitur die Möglichkeit bieten, das Kino als Kultur- und Gemeinschaftsort zu erleben und filmische Schaffens- und Wirkungsprozesse im Gespräch mit Filmschaffenden und Filmpädagogn zu reflektieren.

