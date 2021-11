Sperrmüllaktionstag in Kreuzberg

Am 20. November 2021 steht ein BSR-Fahrzeug an der Reichenberger Straße und sammelt Sperrmüll ein.

Alte Handyladekabel, ein kaputter DVD-Player oder ein aussortiertes Möbelstück – fast jeder hat zu Hause Sperrmüll herumstehen, der weggebracht werden muss. Damit diese Dinge nicht illegal auf der Straße oder in Grünflächen abgeladen werden, organisiert das Bezirksamt gemeinsam mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) in diesem Jahr an elf Standorten Sperrmüllaktionstage im Bezirk. Der nächste Termin ist am 20. November 2021, 8 bis 12 Uhr. an der Reichenberger Straße 19-21 in Berlin-Kreuzberg.

BSR-Fahrzeuge stehen bereit

An diesem Tag werden an der genannten Adresse Fahrzeuge der BSR bereitstehen, auf die der Sperrmüll geladen werden kann.

Zum Sperrmüll gehören Möbel, Teppiche, Matratzen, Schrott, Kunststoffteile, Elektrogeräte und Alttextilien. Nicht mitgenommen werden Bauabfälle, Gussbadewannen, Autoreifen und Autobatterien sowie Schadstoffe (Farben, Lacke).

Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Menschen, die das Angebot nutzen, müssen einen medizinischen Mund-Nasenschutz tragen.

